Более 556 тыс. ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5%
В свою очередь, по словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, каждый пятый ипотечный кредит выдавался в 2020 году по льготной программе на новостройки.В источнике
С чего всё началось
Более 556 тыс. ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5%
Вице-премьер отметил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% стала одной из наиболее эффективных антикризисных мер.
ТАСС03:48