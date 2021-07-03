Туристы с 1 августа получат возможность вакцинироваться на территории Краснодарского края

Вице-премьер добавила, что этим решением оперштаб внес коррективы с изданное на прошлой неделе постановление главного санитарного врача Краснодарского края, что с 1 августа курорты могут посещать только вакцинированные граждане, имеющие медотвод или переболевшие, но у них должен быть ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда на курорт.