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Экономика

Более 556 тыс. ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5%

В свою очередь, по словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, каждый пятый ипотечный кредит выдавался в 2020 году по льготной программе на новостройки.В источнике

С чего всё началось

Более 556 тыс. ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5%

Вице-премьер отметил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% стала одной из наиболее эффективных антикризисных мер.
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