Общество
VSE42.RUБолее 5 000 россиян заразились коронавирусом за сутки
Всего за время пандемии в РФ зафиксировано 14 207 летальных случаев. Выздоровели за последние сутки 3 420 пациентов. Таким образом, всего за период эпидемии насчитывается 653 593 вылечившихся от COVID-19 россиян.
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14 тысяч человек заразились коронавирусом в Иркутской области
Глагол. Иркутское обозрениевчера в 23:10
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Политика
ВОЗ решила не давать США ценные указания по борьбе с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет указывать США, что делать в стране во время пандемии коронавируса, сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Украина.ру 09:14
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев
Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций.
РБК 09:03
Общество
Фигурант дела Кокорина Протасовицкий признал, что нанес два удара одному из потерпевших
ТАСС 09:54
Футбол
Судьи АПЛ смогут удалять игрока за кашель на соперника
Судьи Английской премьер-лиги (АПЛ) смогут удалять футболиста, если тот целенаправленно кашляет на соперника, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту
«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru 08:38
Происшествия
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан».
Московский Комсомолец 08:48
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Санкт-Петербург, 3 августа 2020, 12:11 — REGNUM СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт.
REGNUM 05:11
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Происшествия
В Москве эвакуировали жилой дом из-за вспыхнувшего газа
РИА Новости 09:47
Общество
53-летний мужчина, выглядящий вдвое моложе, рассказал о своей диете
Житель Нидерландов Эдсон Брандао, в 53 года выглядящий значительно моложе своих лет, рассказал изданию Unilad о своем подходе к питанию и образе жизни.
Московский Комсомолец 09:39
Общество
Правила парковки во дворах и у зданий в Петербурге намерены ужесточить
Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос внесения изменений в городской КоАП. Планируется расширить список мест, где парковка запрещена.
Evo-rus.com 09:23
Здоровье
Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами
Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Российская газета 06:26
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Политика
В Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва
В Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва. Об этом из Белграда сообщает ТАСС.
Piter.tv 07:22
Происшествия
В Калининграде бывшего смертника приговорили к 10 месяцам колонии
Центральный районный суд поддержал требование гособвинения. Приговор - 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Русский Запад 08:59
Футбол
Бюджет ФК «Спартак» составит 8,6 млрд рублей
Ранее сегодня, 3 августа, в Telegram-канале «Мутко против» появилось сообщение, что бюджет «Спартака» на следующий сезон составит 19 млрд руб.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Экс-жена историка Соколова дала показания в суде
Бывшая супруга историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, дала показания в суде, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
Peterburg2.ru 09:18
Авто
На Кубани продажи пикапов в I полугодии 2020 года сократились на 17%
Сильнее всего упали продажи в ХМАО – на 21,1%. Как сообщал РБК Краснодар, в январе-апреле 2020 года на Кубани продали 131 новый пикап.
РБК Краснодар 07:49
Политика
Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Пятый канал вчера в 22:34
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru 03:42
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году
RT на русском 09:35
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25
Футбол
IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА
«ИКС Холдинг» — многопрофильная IT-группа, в которую входят более 30 компаний в России и за рубежом.
Коммерсантъ 07:42