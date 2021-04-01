Трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений по проекту строительства нового аэровокзального комплекса в Геленджике было подписано 31 марта представителями Минэкономразвития РФ, администрации Краснодарского края и инвестора. Проект реализует ВТБ Инфраструктурный холдинг.

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