Продавцы сахара и производители сыра вошли в число миллиардеров в Алтайском крае

Юрий Куриленко, начальник управления ФНС по Алтайскому краю По словам Юрия Куриленко, большинство миллиардеров ведут свою деятельность в Барнауле, но есть плательщики с крупными доходами и из других муниципалитетов края.