Следователи нашли более 100 тысяч патронов в доме стрелявшего по силовикам жителя Мытищ

«К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тыс. патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с залпом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— приводятся слова госпожи Врадий на сайте подмосковного управления СКР.