Более 5 млрд рублей инвестиций вложат в развитие аэропорта Геленджик
Трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений по проекту строительства нового аэровокзального комплекса в Геленджике было подписано 31 марта представителями Минэкономразвития РФ, администрации Краснодарского края и инвестора. Проект реализует ВТБ Инфраструктурный холдинг.В источнике
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В развитие геленджикского аэропорта будет вложено свыше 5 миллиардов рублей инвестиций
Московский Комсомолец Краснодарвчера в 06:51
В развитие аэропорта Геленджика вложат более 5 млрд рублей инвестиций
Администрация Краснодарского краявчера в 06:00