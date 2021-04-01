Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Югополис

Более 5 млрд рублей инвестиций вложат в развитие аэропорта Геленджик

Трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений по проекту строительства нового аэровокзального комплекса в Геленджике было подписано 31 марта представителями Минэкономразвития РФ, администрации Краснодарского края и инвестора. Проект реализует ВТБ Инфраструктурный холдинг.В источнике
Администрация Краснодарского края
АК&М
Деловая газета. Юг
НИА-Новосибирск
Ясно
Афанасий-бизнес
Коммерсантъ Новосибирск
Infopro54
ТРК Сейм (Курск)

Подробнее о событии

Объем инвестиций в развитие аэропорта Геленджика составит более 5 млрд рублей

Кубань 24вчера в 07:22

В Новосибирске заключили соглашение о защите капиталовложений в реконструкцию аэропорта

ТАССвчера в 05:48

В развитие геленджикского аэропорта будет вложено свыше 5 миллиардов рублей инвестиций

Московский Комсомолец Краснодарвчера в 06:51

Стали известны инвестиции в новый терминал аэропорта в Геленджике

РБК Краснодарвчера в 06:47

В развитие аэропорта Геленджика инвестируют 5,4 млрд рублей

Коммерсантъ Краснодарвчера в 06:22

В развитие аэропорта Геленджика вложат более 5 млрд рублей инвестиций

Администрация Краснодарского краявчера в 06:00

В развитие аэропорта Геленджика вложат более 5 млрд рублей инвестиций

КП - Кубаньвчера в 07:09
Интересное

Закон об обязательной предустановке отечественного ПО вступил в силу с 1 апреля 2021 года

Производители смартфонов, телевизоров и компьютеров будут обязаны сразу установить на гаджеты и устройства российские программы, в основном продукты Яндекса и Mail.ru В России с 1 апреля 2021 года начал действовать закон о предустановке отечественных приложений и программ на импортируемые смартфоны, планшеты, ПК и телевизоры.
Регион onlineвчера в 03:36

Следователи нашли более 100 тысяч патронов в доме стрелявшего по силовикам жителя Мытищ

«К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тыс. патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с залпом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— приводятся слова госпожи Врадий на сайте подмосковного управления СКР.
Коммерсантъвчера в 09:30

Новак заявил, что запасы нефти за 2-3 месяца вернутся к среднему 5-летнему значению

Запасы нефти в ближайшие два-три месяца должны вернуться к среднему 5-летнему значению (2015-2019 годы), сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.
Интерфаксвчера в 14:23