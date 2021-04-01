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Югополис

Более 5 млрд рублей инвестиций вложат в развитие аэропорта Геленджик

Трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений по проекту строительства нового аэровокзального комплекса в Геленджике было подписано 31 марта представителями Минэкономразвития РФ, администрации Краснодарского края и инвестора. Проект реализует ВТБ Инфраструктурный холдинг.В источнике
Администрация Краснодарского края
АК&М
Деловая газета. Юг
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Объем инвестиций в развитие аэропорта Геленджика составит более 5 млрд рублей

Кубань 2407:22

В развитие аэропорта Геленджика вложат более 5 млрд рублей инвестиций

КП - Кубань07:09

В развитие аэропорта Геленджика вложат более 5 млрд рублей инвестиций

Администрация Краснодарского края06:00

Стали известны инвестиции в новый терминал аэропорта в Геленджике

РБК Краснодар06:47

В развитие аэропорта Геленджика инвестируют 5,4 млрд рублей

Коммерсантъ Краснодар06:22

В развитие геленджикского аэропорта будет вложено свыше 5 миллиардов рублей инвестиций

Московский Комсомолец Краснодар06:51

В Новосибирске заключили соглашение о защите капиталовложений в реконструкцию аэропорта

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