В Краснодарском крае легковушка сбила восемь человек, пятеро погибли

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где легковушка выехала на полосу встречного движения и наехала на восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.