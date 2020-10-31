Более 5 тыс. рабочих мест создадут в новой ОЭЗ в Подмосковье
Постановление о создании в Подмосковье новой экономической зоны "Максимиха" подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о создании особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, документ опубликован
на сайте правительства.
Подробнее о событии
Мишустин постановил создать ОЭЗ во Владимирской области и Подмосковье
Московский Комсомолецвчера в 04:38
Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны в Подмосковье
Телеканал 360°вчера в 04:03