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Интерфакс - Россия
Интерфакс - Россия

Более 5 тыс. рабочих мест создадут в новой ОЭЗ в Подмосковье

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Постановление о создании в Подмосковье новой экономической зоны "Максимиха" подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Здесь предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о создании особых экономических зон (ОЭЗ) во Владимирской и Московской областях, документ опубликован
 на сайте правительства.
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Мишустин создал ОЭЗ во Владимирской и Московской областях

Коммерсантъвчера в 04:44
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