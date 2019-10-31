Происшествия
RT на русскомБолее 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде
По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали. Огонь охватил три вагона, в которых находились более 200 человек.
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НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
Происшествия
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Эксперты перечислили заболевания, которых нет в Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10), но российские врачи с завидным упорством продолжают писать эти диагнозы в медкарте своих пациентов.
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Общество
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Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
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Политика
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Экономика
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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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