По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали. Огонь охватил три вагона, в которых находились более 200 человек.

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

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