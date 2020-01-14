Экономика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформБолее 60% клиентов банков получили отказы в получении кредитов

Банки стали намного чаще отказывать в выдаче кредитов своим клиентам, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Так, согласно данным НБКИ, в 2019 году банки одобрили лишь 36,9% от общего числа заявок на кредиты, полученных от физических лиц.
Читать в источнике
Комментировать961
с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК13 января в 22:04

Подробнее о событии

Кредит в Москве: тонкости и детали

Orenburg.media04:08

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвы14 января в 01:30

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новости14 января в 01:28

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известия14 января в 00:54

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

RT на русском14 января в 00:37

Банки отказали в кредитах в 2019 году более 60% заявителей

Газета.Ru14 января в 03:51

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК13 января в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Политика

Пресс-секретарь Кадырова заявил, что глава Чечни проходит курс лечения

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, почему Кадыров делегировал полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву Вечером 15 января появилось распоряжение о назначении главы правительства Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы республики.
Юга.ру вчера в 01:16
Шоу-бизнес

Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева с 60-летием.
ТАСС 02:04
Общество

Шнуров дал наставление новому премьер-министру Мишустину

Мойка78 06:51
Технологии

В сеть слили предполагаемый дизайн Sony PlayStation 5

Piter.tv 08:01
Происшествия

Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее

Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
REGNUM 07:04
Биатлон

На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует женская эстафета

Pravda.Ru 01:31
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Игры

CD Projekt RED перенесла Cyberpunk 2077 с апреля на сентябрь

Согласно новым планам разработчиков, горячо ожидаемая RPG выйдет 17 сентября 2020 года, а не 16 апреля, как сообщалось ранее.
3DNews вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на критику фанатов о фотошопе

Виктория Боня опубликовала очередной снимок, вызвавший критику со стороны подписчиков, обвинивших звезду в любви к фотошопу.
Актуальные Новости 00:54
Политика

МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы

«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
REGNUM 05:18
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Футбол

Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.
Soccer.ru 07:32
Политика

Дмитрий Медведев высказался о своей отставке

В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.
Московский Комсомолец 06:42
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Наука

Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности

Газета DAILY 15 января в 05:00
Политика

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 21:20
Политика

Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента

Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Ведомости 07:47
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Экономика

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год понижены

Минэкономразвития откорректировал утвержденные ранее коэффициенты-дефляторы на текущий год.
Главная книга вчера в 10:42
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru 08:12
Политика

Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ

Всего в состав группы вошло 75 человек, среди них законодатели, деятели культуры и спорта, представители общественных организаций.
Красная весна 15 января в 15:16
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости 15 января в 14:30
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Политика

«Северный поток-2» будет достроен – МИД России

Трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, выгоды от реализации этого проекта для трезвомыслящих европейцев очевидны, говорится в заявлении МИД РФ.
Вестник Кавказа 05:58
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Газета.Ru вчера в 09:55
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное