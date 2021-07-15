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Экономика

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Более половины жителей России тратят на продукты половины своего ежемесячного дохода.
URA.Ru
По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла.
РИА Новости
Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен.
РИА Новости
Эксперты провели исследование в июне среди 5 тысяч россиян в возрасте от 20 до 55 лет по всей стране.
РИА Новости

Подробнее о событии

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

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