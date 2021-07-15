РИА НовостиБолее 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного доходаБолее половины жителей России тратят на продукты половины своего ежемесячного дохода.URA.RuПо их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла.РИА НовостиДля стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен.РИА НовостиЭксперты провели исследование в июне среди 5 тысяч россиян в возрасте от 20 до 55 лет по всей стране.РИА НовостиЧитать далееСвернутьNewInformNewInformГазета.RuПодробнее о событииБолее 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного доходаРИА Новости22:05Россияне назвали уходящую на питание долю доходаNewInform22:33Россияне раскрыли, сколько тратят на еду ежемесячноURA.Ru22:24Россияне в ходе опроса раскрыли свои ежемесячные траты на едуLenta.ru22:51Показать ещёОценить40Поделиться