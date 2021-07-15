У спорткаров Wiesmann появился преемник на базе BMW Z4

«Топовый» BMW Z4 M40i достигает 100 километров в час за 4,5 секунды, однако баварский родстер чуть тяжелее CR4 (1,63 тонны), а та же «турбошестерка» на нем развивает 340 сил (500 Нм).