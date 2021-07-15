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Экономика

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Более 60% россиян тратят на продукты питания примерно половину своего ежемесячного дохода.
Комсомольская правда
Абсолютное большинство россиян (96,3%) обратили внимание на рост продуктовых цен в последние месяцы.
РИА Новости
Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен.
РИА Новости
Эксперты провели исследование в июне среди 5 тысяч россиян в возрасте от 20 до 55 лет по всей стране.
РИА Новости

С чего всё началось

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости22:05

Подробнее о событии

Опрос: свыше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Комсомольская правда00:26

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты каждый месяц

Life.ru23:55

Россияне раскрыли, сколько тратят на еду ежемесячно

URA.Ru22:24

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Телеканал 360°23:16

Россияне в ходе опроса раскрыли свои ежемесячные траты на еду

Lenta.ru22:51

Более половины россиян тратят на продукты около 50 процентов своего ежемесячного дохода

Национальная служба новостей23:50

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

РИА Новости22:05
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