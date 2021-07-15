Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен.
Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Ищук напомнила, ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско- венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины — через "Турецкий поток".
Полевые командиры моджахедов, проживающие в разных провинциях на севере Республики Афганистан, заявляют о желании присоединиться к борьбе против движения «Талибан» (запрещенная на территории РФ террористическая организация).