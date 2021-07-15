Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Более 60% россиян тратят на продукты питания примерно половину своего ежемесячного дохода.
Комсомольская правда
У 16% на питание уходит почти весь заработок, у 14,8% — примерно треть.
Реальное время
Абсолютное большинство россиян (96,3%) обратили внимание на рост продуктовых цен в последние месяцы.
РИА Новости
По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла.
РИА Новости

С чего всё началось

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости22:05

Подробнее о событии

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Телеканал 360°23:16

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты каждый месяц

Life.ru23:55

Более половины россиян тратят на продукты около 50 процентов своего ежемесячного дохода

Национальная служба новостей23:50

Опрос: свыше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Комсомольская правда00:26

Россияне в ходе опроса раскрыли свои ежемесячные траты на еду

Lenta.ru22:51

Россияне раскрыли, сколько тратят на еду ежемесячно

URA.Ru22:24

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

РИА Новости22:05
Интересное

Эксперты разъяснили водителям в России, что нельзя устанавливать на автомобиль

Журналисты AutoNews выяснили у экспертов по тюнингу и сотрудников Госавтоинспекции, какие изменения в авто можно провести самому, какие запрещены и на какие нужно получать одобрение в лаборатории.
Солёнка.рфвчера в 04:26

Анастасия Заворотнюк переписала загородный дом в Крекшино на свою маму

Возможно, Настя хотела обеспечить маму жильем на случай своей смерти, а, возможно, таким образом она спасала дом от ареста судебными приставами.В любом случае, у актрисы есть еще несколько квартир в России и за рубежом, которые можно продать и заплатить за дорогостоящее лечение.
Kleo.ruвчера в 16:09

Минэкономики оценило затрагиваемый экспорт РФ из-за климатических реформ ЕС в $7,6 млрд

Программа Еврокомиссии по борьбе с изменением климата затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента общим объемом $7,6 млрд, подсчитало Минэкономики РФ.
Коммерсантъвчера в 13:20

Рада уволила Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с 2014 года

Парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с февраля 2014 года, такое решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости03:19