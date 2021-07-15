Анастасия Заворотнюк переписала загородный дом в Крекшино на свою маму

Возможно, Настя хотела обеспечить маму жильем на случай своей смерти, а, возможно, таким образом она спасала дом от ареста судебными приставами.В любом случае, у актрисы есть еще несколько квартир в России и за рубежом, которые можно продать и заплатить за дорогостоящее лечение.