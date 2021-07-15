Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Возможно, Настя хотела обеспечить маму жильем на случай своей смерти, а, возможно, таким образом она спасала дом от ареста судебными приставами.В любом случае, у актрисы есть еще несколько квартир в России и за рубежом, которые можно продать и заплатить за дорогостоящее лечение.
Парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с февраля 2014 года, такое решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.