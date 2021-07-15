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Экономика

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен.В источнике

С чего всё началось

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости22:05

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Опрос: свыше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Комсомольская правда00:26

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URA.Ru22:24

Более половины россиян тратят на продукты около 50 процентов своего ежемесячного дохода

Национальная служба новостей23:50

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Телеканал 360°23:16

Россияне в ходе опроса раскрыли свои ежемесячные траты на еду

Lenta.ru22:51

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты каждый месяц

Life.ru23:55

Более 60 процентов россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

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