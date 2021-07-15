Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин "проедает" пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников в случае, если они отказываются от процедуры и не имеют противопоказаний.