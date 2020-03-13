Экономика

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Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
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Эксперты: Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

РЕН ТВ00:00

Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году

Газета.Ruвчера в 23:52

Эксперты считают, что более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

ТАССвчера в 17:55

Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности

Московский Комсомолецвчера в 18:12

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

REGNUMвчера в 18:04

РБК: регионам грозят долги и кризис из-за коронавируса и обвала цен на нефть

URA.Ruвчера в 18:45

Из-за цен на нефть и вируса 62 региона России рискуют лишиться резервов

РБКвчера в 17:01
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В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
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Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

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Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
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В результате мужчине грозит бесплодие.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Глава Ульяновска Панчин передумал уходить в отставку

Панчин фактически возглавляет Ульяновск с июля 2013 года, когда решением гордумы он был назначен на должность главы администрации города.
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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

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Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд

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Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

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