Экономика
ГородовойБолее 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году
Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
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Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 23:52
Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Московский Комсомолецвчера в 18:12
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