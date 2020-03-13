Экономика
REGNUMБолее 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Футбол
УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Общество
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Футбол
У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий к юбилею Победы.
Общество
В Италии закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек
Закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа распорядился премьер-министр Италии Джузеппе Конте 11 марта на пресс-конференции, в ходе которой сообщалось о мерах борьбы с эпидемией COVID-19.
Футбол
Бывший тренер «Зенита» призывает приостановить все турниры
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает во французском «Марселе», выступил за приостановку всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса.
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Политика
ЕС осудил решение США о запрете на въезд из Европы
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о закрытии въезда в страну на месяц для всех европейских стран, за исключением Великобритании, а также о запрете на поездки американцев в Европу.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Футбол
Нуну: «Люди умирают от коронавируса, а мы играем в футбол. Это абсурд»
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал эпидемию коронавируса в мире.
Общество
Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы
Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.