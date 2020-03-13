Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Энергетика Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.

Музыка Группа Little Big представила песню для Евровидения Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.

Общество США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

Шоу-бизнес Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.

Политика Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35 Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Экономика На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Общество Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий к юбилею Победы.

Общество В Италии закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек Закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа распорядился премьер-министр Италии Джузеппе Конте 11 марта на пресс-конференции, в ходе которой сообщалось о мерах борьбы с эпидемией COVID-19.

Футбол Бывший тренер «Зенита» призывает приостановить все турниры Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает во французском «Марселе», выступил за приостановку всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса.