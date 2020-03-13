Экономика

REGNUMREGNUMБолее 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Эксперты увидели угрозу полного израсходования резервов для 70% регионов

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Эксперты считают, что более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

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Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности

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Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

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Денег нет: у 62 регионов скоро закончатся резервы

РИА ОмскИнформ22:48
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Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия 14:34
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
RT на русском 17:29
Футбол

УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Ореанда-Новости 11:54
Общество

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
ТАСС 13:38
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Общество

Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Пятый канал вчера в 16:40
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 10:00
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Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 21:40
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 19:50
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти

ГЛАС.RU 11:41
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Известия 10 марта в 19:17
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Футбол

У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус

Чемпионат вчера в 18:18
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 17:22
Общество

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
ТАСС вчера в 07:58
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Политика

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 10:00
Общество

Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей

Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий к юбилею Победы.
РЕН ТВ вчера в 10:56
Общество

В Италии закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек

Закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа распорядился премьер-министр Италии Джузеппе Конте 11 марта на пресс-конференции, в ходе которой сообщалось о мерах борьбы с эпидемией COVID-19.
Красная весна 00:19
Футбол

Бывший тренер «Зенита» призывает приостановить все турниры

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает во французском «Марселе», выступил за приостановку всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса.
Спорт день за днем 14:58
Общество

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
РБК 22:56
Политика

ЕС осудил решение США о запрете на въезд из Европы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о закрытии въезда в страну на месяц для всех европейских стран, за исключением Великобритании, а также о запрете на поездки американцев в Европу.
Московский Комсомолец 06:54
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument 10 марта в 02:42
Футбол

Нуну: «Люди умирают от коронавируса, а мы играем в футбол. Это абсурд»

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал эпидемию коронавируса в мире.
Soccer.ru 17:03
Общество

Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.
Коммерсантъ 15:27
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