Экономика

REGNUMREGNUMБолее 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Эксперты: Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

РЕН ТВ00:00

Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году

Газета.Ruвчера в 23:52

РБК: регионам грозят долги и кризис из-за коронавируса и обвала цен на нефть

URA.Ruвчера в 18:45

Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности

Московский Комсомолецвчера в 18:12

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

REGNUMвчера в 18:04

Эксперты считают, что более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

ТАССвчера в 17:55

Эксперты увидели угрозу полного израсходования резервов для 70% регионов

РБКвчера в 17:01
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Политика

Глава МИД Польши прокомментировал роль СССР в победе над фашизмом

Чапутович отметил, что Польша признает, что основная ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии, а в борьбе с фашизмом в Германии важнейшую роль сыграл СССР.
Дождь 11 марта в 15:24
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета вчера в 10:42
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Авто

Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
74.ru вчера в 21:40
Наука

Азот, углерод и вода появились на Земле не сразу. Как и откуда — никто не знает

Международная группа геологов, возглавляемая учеными из Кельнского университета, обнаружила свидетельства того, что значительная часть элементов, имеющих важное значение для жизни, таких как вода, углерод и азот, была доставлена на Землю на позднем этапе ее формирования.
Хайтек вчера в 13:21
Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия вчера в 14:34
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

РИА Новости вчера в 21:14
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 11 марта в 12:44
Автоспорт

15 сотрудников McLaren отправлены на карантин

Ещё 14 членов команды McLaren, с которыми общался заболевший, отправлены на карантин, а пресс-служба выпустила официальное заявление.
F1news.ru вчера в 23:59
Экономика

Биткоин впервые с апреля 2019 года подешевел до 5 тысяч долларов США

Курс биткоина впервые с апреля прошлого года опустился более чем на 30 процентов, упав ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов.
Российская газета вчера в 21:21
Авто

Названы сроки появления бюджетных версий нового Kia Seltos

Напомним, что в России в продаже появился новый бюджетный кроссовер корейской марки Kia — Seltos.
SpeedMe вчера в 04:37
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть Донбасса.
РБК 11 марта в 17:53
Экономика

Исследование: в России спрос на покупку гаражей вырос за год на 5%

В феврале 2020 года спрос на покупку гаражей в России увеличился на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%.
ТАСС вчера в 20:10
Общество

Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»

Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
РБК 01:00
Хоккей

АХЛ вслед за НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса

Американская хоккейная лига (АХЛ) объявила приостановке регулярного чемпионата из-за эпидемии коронавируса.
Sport24.ru вчера в 19:51
Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта.
Lenta.ru вчера в 22:38
Общество

Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Известия вчера в 10:59
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Политика

Мосгордума приняла поправки в Конституцию

Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Mockva.ru вчера в 11:52
Здоровье

Итальянские врачи заразились коронавирусом

Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 11:02
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru вчера в 08:22
Общество

Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек

Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тысяч жителей штата на северо-востоке США, сообщает местные телеканал ABC News 5 Cleveland.
РИА Новости вчера в 22:11
Здоровье

Врачи перечислили смертельные болезни, которые начинаются внезапно

Врачи перечислили названия заболеваний, которые начинаются внезапно и очень быстро могут закончиться летальным исходом.
Вечерний курьер 11 марта в 09:01
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