Экономика
REGNUMБолее 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 23:52
Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Московский Комсомолецвчера в 18:12
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ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
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Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Авто
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Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
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Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
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Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Автоспорт
15 сотрудников McLaren отправлены на карантин
Ещё 14 членов команды McLaren, с которыми общался заболевший, отправлены на карантин, а пресс-служба выпустила официальное заявление.
Экономика
Биткоин впервые с апреля 2019 года подешевел до 5 тысяч долларов США
Курс биткоина впервые с апреля прошлого года опустился более чем на 30 процентов, упав ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов.
Авто
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Напомним, что в России в продаже появился новый бюджетный кроссовер корейской марки Kia — Seltos.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Экономика
Исследование: в России спрос на покупку гаражей вырос за год на 5%
В феврале 2020 года спрос на покупку гаражей в России увеличился на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%.
Общество
Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»
Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
Хоккей
АХЛ вслед за НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса
Американская хоккейная лига (АХЛ) объявила приостановке регулярного чемпионата из-за эпидемии коронавируса.
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта.
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Политика
Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Здоровье
Итальянские врачи заразились коронавирусом
Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Общество
Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек
Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тысяч жителей штата на северо-востоке США, сообщает местные телеканал ABC News 5 Cleveland.
Здоровье
Врачи перечислили смертельные болезни, которые начинаются внезапно
Врачи перечислили названия заболеваний, которые начинаются внезапно и очень быстро могут закончиться летальным исходом.