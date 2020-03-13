Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

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