Экономика
REGNUMБолее 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 23:52
Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Московский Комсомолецвчера в 18:12
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Экономика
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