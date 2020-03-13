Экономика
REGNUMБолее 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Московский Комсомолецвчера в 18:12
Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 23:52
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Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
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