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Деловое.ТВ

Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году

Свыше 60% граждан России ожидают увеличения или стабилизации доходов в следующем году. Так, 30% уверены в грядущем улучшении финансового положения, а 33% считают, что оно существенно не изменится.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году

По данным опроса, роста доходов ожидают 30% респондентов, еще треть жителей России (33%) прогнозируют, что их финансовое положение в 2021 году никак не изменится. 9% опрошенных россиян отметили, что их доходы выросли в текущем году, 64% указали на их падение.
ТАСС23:15
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Общественное телевидение России

Почти треть россиян рассчитывают на увеличение доходов в следующем году

Общественное телевидение России01:14
Lenta.ru

Большинство россиян заметили снижение своих доходов

Lenta.ru07:57
REGNUM

64% жителей России заявили о снижении доходов в 2020 году — опрос

REGNUM03:48
Авторадио

Почти две трети россиян заметили снижение своих доходов в этом году

Авторадио08:36
ФАН

Треть россиян надеется на увеличение доходов в следующем году

ФАН00:55
Телеканал 360°

Большинство россиян заявили, что рассчитывают сохранить или увеличить доходы в 2021 году

Телеканал 360°00:19
ТАСС

Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году

ТАСС23:15

Россияне смогут доехать из Москвы в Санкт-Петербург за два часа

Доехать из Москвы в Санкт-Петербург можно будет за два часа после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ), рассказал генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.
Россияне смогут доехать из Москвы в Санкт-Петербург за два часа
Российская газета07:01

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РИА Новости21 ноября в 13:11

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РИА Новости08:36

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РБК19:31