Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году
Свыше 60% граждан России ожидают увеличения или стабилизации доходов в следующем году. Так, 30% уверены в грядущем улучшении финансового положения, а 33% считают, что оно существенно не изменится.В источнике
С чего всё началось
Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году
По данным опроса, роста доходов ожидают 30% респондентов, еще треть жителей России (33%) прогнозируют, что их финансовое положение в 2021 году никак не изменится. 9% опрошенных россиян отметили, что их доходы выросли в текущем году, 64% указали на их падение.
ТАСС23:15
Подробнее о событии
Почти треть россиян рассчитывают на увеличение доходов в следующем году
Общественное телевидение России01:14