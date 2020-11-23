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Свыше 60% граждан России ожидают увеличения или стабилизации доходов в следующем году. Так, 30% уверены в грядущем улучшении финансового положения, а 33% считают, что оно существенно не изменится.

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