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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году

Свыше 60% граждан России ожидают увеличения или стабилизации доходов в следующем году. Так, 30% уверены в грядущем улучшении финансового положения, а 33% считают, что оно существенно не изменится.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году

По данным опроса, роста доходов ожидают 30% респондентов, еще треть жителей России (33%) прогнозируют, что их финансовое положение в 2021 году никак не изменится. 9% опрошенных россиян отметили, что их доходы выросли в текущем году, 64% указали на их падение.
ТАСС23:15
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REGNUM

64% жителей России заявили о снижении доходов в 2020 году — опрос

REGNUM03:48
Общественное телевидение России

Почти треть россиян рассчитывают на увеличение доходов в следующем году

Общественное телевидение России01:14
ТАСС

Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году

ТАСС23:15
Газета.Ru

На увеличение доходов в 2021 году надеются 30% россиян

Газета.Ru00:56
ФАН

Треть россиян надеется на увеличение доходов в следующем году

ФАН00:55
Телеканал 360°

Большинство россиян заявили, что рассчитывают сохранить или увеличить доходы в 2021 году

Телеканал 360°00:19
ФедералПресс

Россияне рассчитывают на повышение доходов в 2021 году

ФедералПресс01:11

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