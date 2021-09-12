Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете «Известия» рассказал, что за время пандемии на поддержку бизнеса было выделено порядка 100 млрд рублей.
Власти Москвы создали резерв финансовых средств по поддержке бизнеса столицы. За время пандемии общий объем мер помощи составил порядка 100 млрд рублей. Такую цифру в интервью «Известиям» назвал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Новый федеральный мандат на вакцинацию, объявленный президентом Байденом, может препятствовать вакцинации в ближайшей перспективе, заявил бывший комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Скотт Готлиб 12 сентября, сообщает издание The Hill.