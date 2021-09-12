Будьте в Плюсе

Более 60 тыс. компаний Москвы с начала пандемии воспользовались мерами поддержки

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете «Известия» рассказал, что за время пандемии на поддержку бизнеса было выделено порядка 100 млрд рублей.
RT на русском
Мерами поддержки воспользовались 60,1 тыс. организаций из пострадавших отраслей, в которых работают более 700 тыс. человек.
RT на русском
Как уточнил Ефимов, общий объем мер поддержки составил около 100 млрд рублей.
ТАСС
В прошлом году мы недополучили больше 200 млрд рублей запланированных доходов, при этом потратили дополнительно почти 400 млрд на борьбу с коронавирусом.
Известия

С чего всё началось

«Мы не видим проблем с текущей ликвидностью»
Власти Москвы создали резерв финансовых средств по поддержке бизнеса столицы. За время пандемии общий объем мер помощи составил порядка 100 млрд рублей. Такую цифру в интервью «Известиям» назвал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Известия17:01

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Около 100 млрд рублей направили власти Москвы на поддержку бизнеса за время пандемии
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Более 60 тыс. компаний Москвы с начала пандемии воспользовались мерами поддержки
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