В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30-31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам: банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными.

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

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