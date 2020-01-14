Экономика
РБКБолее 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30-31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам: банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБКвчера в 22:04
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Путин и Меркель по телефону обсудили московские переговоры по Ливии
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Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.