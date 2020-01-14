Экономика

РБКРБКБолее 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30-31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам: банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
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Россиянам всё чаще отказывают в кредитах

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Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

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Эхо Москвывчера в 22:32

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

РБКвчера в 22:04
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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РИА Новости вчера в 21:43
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Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
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Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
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Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
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В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

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Коммерсантъ 12 января в 16:30
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СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
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Украина допустила созыв Совбеза ООН из-за крушения самолета

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Министра здравоохранения Пермского края требуют отправить в отставку

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Путин и Меркель по телефону обсудили московские переговоры по Ливии

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В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
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