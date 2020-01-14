Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
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Небанковские кредиты. Чем опасны альтернативные займы

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Сезон не выдался

Российская газетавчера в 11:01

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвывчера в 01:30

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

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Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известиявчера в 00:54

Банки отказали в кредитах в 2019 году более 60% заявителей

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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