В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Трамп пригрозил Европе пошлинами и потребовал обвинить Иран Глава американского государства Дональд Трамп, угрожая 25-процентными пошлинами на европейские автомобили, потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки, сообщают источники.

Происшествия В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.

Политика В Думе назвали возможных кандидатов на пост премьера Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что среди возможных претендентов на пост премьера видит Антона Силуанова, который был первым вице-премьером.

Политика Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в посольство Канады в Киеве почтил память канадских граждан, которые погибли в результате крушения самолёта «Международных украинских авиалиний» в Иране.

Политика В США отреагировали на послание Путина Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.

Политика Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.

Технологии АНБ обнаружило уязвимость в ОС Windows Напомним, ранее АНБ выявило схожую уязвимость Windows, наличие которой позволяло хакерам осуществлять кибератаки на компьютеры пользователей в течение пяти лет.

Политика Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.

Политика Премьером станет бывший бизнесмен Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.

Политика Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.