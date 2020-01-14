Экономика

Все новости (Нижний Тагил)Все новости (Нижний Тагил)Банки в 2019 году отклонили более 60% заявок на кредиты

Наибольшее число отказов пришлось на предновогодний период. В декабре 2019 были одобрены менее трети заявок (чуть более 32%). Меньше всего стала вероятность получить займ наличными и на автомобиль – в основном это необеспеченные кредиты.
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
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