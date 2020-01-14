В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

Наибольшее число отказов пришлось на предновогодний период. В декабре 2019 были одобрены менее трети заявок (чуть более 32%). Меньше всего стала вероятность получить займ наличными и на автомобиль – в основном это необеспеченные кредиты.

Банки в 2019 году отклонили более 60% заявок на кредиты

Политика Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Политика Памфилова оценила вероятность проведения референдума по Конституции Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает маловероятным, что для утверждения предложенных президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию потребуется проведение референдума, сообщает «Интерфакс».

Космос Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС).

Здоровье Глава Хакасии, послушав президента, сделал выводы Глава Хакасии Валентин Коновалов, принявший сегодня участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прокомментировал услышанное.

Политика Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.

Гаджеты ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.

Кино Стали известны номинанты на «Оскар-2020» Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.

Авто Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".