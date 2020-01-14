Экономика
Все новости (Нижний Тагил)Банки в 2019 году отклонили более 60% заявок на кредиты
Наибольшее число отказов пришлось на предновогодний период. В декабре 2019 были одобрены менее трети заявок (чуть более 32%). Меньше всего стала вероятность получить займ наличными и на автомобиль – в основном это необеспеченные кредиты.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБК13 января в 22:04
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Путин: Россия впервые опередила всех по качеству вооружения
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Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.
Армия и оружие
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Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майка Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов.
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Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
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Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе
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Экономика
Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина
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Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
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В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
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На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
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В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Биатлон
Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU
Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.