Экономика
РИА НовостиБолее 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБК13 января в 22:04
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Происшествия
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Бекстрем: Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» 2 июля
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В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
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Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Гаджеты
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Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Политика
Армия Польши выросла более чем на треть с 2015 года
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Кинешемские врачи жалуются на зарплаты – пока губернатору
На странице независимого профсоюза «Альянса врачей» в соцсети Вконтакте опубликована информация о том, что сотрудники Кинешемской ЦРБ пожаловались губернатору Станиславу Воскресенскому на свои низкие зарплаты.
Биатлон
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В среду, 15 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.
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Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на турнире XFC 48.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Общество
Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона
Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
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Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.