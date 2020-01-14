Экономика
РИА НовостиБолее 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
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с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБКвчера в 22:04
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Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
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Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
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Меган Маркл не допустили до совещания с Елизаветой II
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Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
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Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
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Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Пассажирка поезда Симферополь - Москва в состоянии алкогольного опьянения вытолкнула свою девятимесячную дочь из купе.
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Экономика
Бывший глава «МДМ-банка» стал гендиректором ЗабТЭК
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Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
Политика
Дело об импичменте Трампу передадут в сенат 15 января
Палата представителей передаст в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Авто
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Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Общество
Российским семьям предлагают выгодную ипотеку с маткапиталом
Уточняется, что если документ будет принят, то процесс рефинансирования ипoтечных кредитов, в том числе с испoльзованием средств маткапитала, значительно упростится.
Политика
В Германии рассказали о «секрете успеха» России во внешней политике
Немецкие СМИ считают, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
Политика
В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении украинского Boeing
В Иране арестовали несколько человек в связи крушением украинского самолета в Тегеране.
Космос
Неизбежное слияние: Млечный путь поглотил чужую галактику, таинственная звезда открывает секрет
Ученые характеризуют Млечный путь, как одну из своеобразных галактик, ставшей домов для «пожилых звезд».
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
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WST: США могут уменьшить военную помощь Ираку
Отмечается, что на случай негативного развития событий администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере $250 млн.
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Самоучка-стоматолог из Китая нелегально лечил зубы сахалинцев
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Согласно распространенной некоторыми российскими СМИ информации, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.