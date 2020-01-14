Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБолее 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Читать в источнике
Комментировать826
с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБКвчера в 22:04

Подробнее о событии

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

RT на русском00:37

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новости01:28

РБК: банки одобрили в 2019 году менее 40% кредитных заявок граждан

ТАСС01:26

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известия00:54

Банки отказали в кредитах в 2019 году более 60% заявителей

Газета.Ru03:51

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвы01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Происшествия

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

РИА Томск вчера в 23:26
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 07:10
Общество

Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях

SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности, эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.
Ведомости 05:06
Шоу-бизнес

Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar

Сестра телеведущей Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar из-за отсутствия взаимопонимания с партнёром по бизнесу.
Актуальные Новости 08:19
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
ТАСС Спорт 02:52
Происшествия

В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати

В Казани компания молодых людей на пяти иномарках устроила затор ради съемок клипа на песню Тимати.
Российская газета 08:34
Происшествия

Садальский отказался пояснить свою шутку про выпавшую из окна модель

Газета.Ru 07:33
Армия и оружие

Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой

Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.
Pravda.Ru 02:30
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
Общество

Сервис доставки продуктов Golama закрывается

Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Коммерсантъ 07:53
Политика

В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
РИА Новости 09:18
Энергетика

Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
REGNUM 08:27
Кино

Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Piter.tv 01:30
Армия и оружие

Российский стелс-бомбардировщик пойдет в серию в 2027 году

Разрабатываемый в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА) бомбардировщик может быть запущен в серийное производство уже в 2027 году, сообщают «Известия».
Хакасия-Информ вчера в 22:47
Экономика

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Биатлон

Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Чемпионат 06:39
Политика

Дональд и Иванка Трамп посетят Всемирный экономический форум в Давосе

Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума.
RT на русском 09:18
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Хоккей

Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов

Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Советский спорт 08:20
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
News.ru вчера в 14:32
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное