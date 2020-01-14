Экономика
РИА НовостиБолее 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Читать в источнике
Оценить792
с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБКвчера в 22:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях
SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности, эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar
Сестра телеведущей Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar из-за отсутствия взаимопонимания с партнёром по бизнесу.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Происшествия
В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати
В Казани компания молодых людей на пяти иномарках устроила затор ради съемок клипа на песню Тимати.
Армия и оружие
Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой
Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.
Общество
Сервис доставки продуктов Golama закрывается
Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Политика
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Энергетика
Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин
Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Армия и оружие
Российский стелс-бомбардировщик пойдет в серию в 2027 году
Разрабатываемый в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА) бомбардировщик может быть запущен в серийное производство уже в 2027 году, сообщают «Известия».
Экономика
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Биатлон
Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Политика
Дональд и Иванка Трамп посетят Всемирный экономический форум в Давосе
Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.