В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

Политика Возросло количество украинцев, получивших гражданство России Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).

Происшествия РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Общество В АТОР не ждут очередей при заселении в отели в Турции Утром 14 января в АТОР сообщили, что с начала нынешнего года туристам в Турции придется дольше ждать заселения в отели из-за введенных в стране мер по усилению защиты персональных данных.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Армия и оружие Хафтар озвучил условия продолжения переговоров Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Экономика Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».