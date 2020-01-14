Экономика
РИА НовостиБолее 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Читать в источнике
Оценить855
с чего всё началось
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБКвчера в 22:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 18:10, Ашберн
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «ПСЖ»
Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако».
Происшествия
В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку
В настоящей момент 70 пожарных и фельдшеров скорой помощи находятся на месте происшествия для оказания помощи потерпевшим.
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
Баскетбол
ЦСКА дома обыграл «Реал» в Евролиге
ЦСКА выиграл у «Реала» (60:55) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Политика
Возросло количество украинцев, получивших гражданство России
Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Происшествия
РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.
Футбол
Киевское «Динамо» отправляется на первый зимний сбор без Бенито
Пресс-служба киевского «Динамо» обнародовала список игроков, которые отправятся на первый сбор украинского клуба.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Футбол
«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова
Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Политика
NYT опубликовала видео предполагаемой бомбардировки Boeing 737 в Иране
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Глухов забил чудо-гол в ворота «Амура»
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов забил чудо-гол парашютом во время матча против хабаровского «Амура».
Армия и оружие
Стали известны сроки выпуска нового российского ракетоносца ПАК ДА
Предварительные испытания новейшего российского бомбардировщика начнутся уже в 2023 году.
Общество
В АТОР не ждут очередей при заселении в отели в Турции
Утром 14 января в АТОР сообщили, что с начала нынешнего года туристам в Турции придется дольше ждать заселения в отели из-за введенных в стране мер по усилению защиты персональных данных.
Кино
Вышел трейлер сериала «Город ангелов» с Натали Дормер
В сети появился первый тизер нового сериала «Город Ангелов», ставший спин-оффом фэнтезийной драмы «Страшные сказки» (2014).
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Экономика
Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов
Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.