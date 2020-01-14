Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineБолее 60% желающих взять кредит в банке получили отказ

Российские банки в 2019 году одобрили менее 37% заявок на кредиты — 63% заемщиков получили отказ. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, пишет РБК со ссылкой на данные национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
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Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

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Газета.Ru 07:16
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СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
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Путин предложил отменить статью ОПГ для бизнеса

Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию призвал завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, сделав тем самым работу бизнеса удобнее и проще.
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