В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

с чего всё началось

Российские банки в 2019 году одобрили менее 37% заявок на кредиты — 63% заемщиков получили отказ. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, пишет РБК со ссылкой на данные национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Более 60% желающих взять кредит в банке получили отказ

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