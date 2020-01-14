Экономика
БИЗНЕС OnlineБолее 60% желающих взять кредит в банке получили отказ
Российские банки в 2019 году одобрили менее 37% заявок на кредиты — 63% заемщиков получили отказ. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, пишет РБК со ссылкой на данные национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.РБК13 января в 22:04
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