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Более 60% жителей Словакии выступили против отказа от газа и нефти из РФ

Большинство опрошенных жителей Словакии заявили о неготовности отказаться от нефти и газа, поставляемых из России.
REGNUM
Еще 7% опрошенных поддержали отключение от нефти и газа из РФ уже в этом году.
РИА Новости
Опрос был проведен с 30 марта по 6 апреля социологическим агентством "Фокус".
ТАСС
23 апреля премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил о намерении Словакии заплатить России за газ в евро во второй половине мая.
Известия

Подробнее о событии

Более 60% опрошенных словаков выступили против отказа от газа РФ
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Большинство словаков выступает против отказа страны от российских энергоресурсов
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Более шестидесяти процентов жителей Словакии не поддержали отказ от газа и нефти из России
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Опрос показал, что более шестидесяти процентов словаков против отказа от газа из России
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Более 60% жителей Словакии выступили против отказа от газа и нефти из РФ
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Pravda: 62% словаков считают, что страна не должна отказываться от газа и нефти из России
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