Будьте в Плюсе

Более 60% жителей Словакии выступили против отказа от газа и нефти из РФ

Еще 7% жителей Словакии поддержали отказ от российских нефти и газа уже в текущем году.
Газета.Ru
Согласно результатам исследования, 62% граждан выступают против планов ввести эмбарго на нефть и газ из РФ, а 7% респондентов поддерживают незамедлительную диверсификацию поставок.
ФАН
Опрос был проведен с 30 марта по 6 апреля социологическим агентством "Фокус".
ТАСС
23 апреля премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил о намерении Словакии заплатить России за газ в евро во второй половине мая.
Известия

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Более 60% опрошенных словаков выступили против отказа от газа РФ
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РИА Новостивчера в 13:51
Более 60% жителей Словакии выступили против отказа от газа и нефти из РФ
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Pravda: 62% словаков считают, что страна не должна отказываться от газа и нефти из России
RT на русскомвчера в 12:24
Опрос: большинство словаков хочет сохранить получение страной газа и нефти из России
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