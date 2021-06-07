Apple повысила конфиденциальность пользователей в приложении «Почта» и браузере Safari

На конференции для разработчиков WWDC 2021 Apple анонсировала несколько новых функций для повышения приватности в приложении «Почта» (Mail) и браузере Safari, а также даст пользователям более широкое представление о том, как обрабатывают их данные установленные на устройстве приложения.