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Более 61 млрд рублей направят на расселение ветхого жилфонда в Сахалинской области

"На переселение жителей аварийного фонда в Сахалинской области предусмотрено 61,3 млрд рублей, из них 18 млрд - из федерального бюджета, 18,9 млрд - из консолидированного бюджета Сахалинской области, еще 24,4 млрд - из внебюджетных источников", - рассказали в пресс-службе.В источнике
Комсомольская правда - Сахалин
Сахалин.Инфо

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Последние новости Сахалина на 8 июня: строительство жилья, пес прогнал медведя и солнечное затмение

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