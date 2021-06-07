"На переселение жителей аварийного фонда в Сахалинской области предусмотрено 61,3 млрд рублей, из них 18 млрд - из федерального бюджета, 18,9 млрд - из консолидированного бюджета Сахалинской области, еще 24,4 млрд - из внебюджетных источников", - рассказали в пресс-службе.

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