Более 61 млрд рублей направят на расселение ветхого жилфонда в Сахалинской области
"На переселение жителей аварийного фонда в Сахалинской области предусмотрено 61,3 млрд рублей, из них 18 млрд - из федерального бюджета, 18,9 млрд - из консолидированного бюджета Сахалинской области, еще 24,4 млрд - из внебюджетных источников", - рассказали в пресс-службе.В источнике
Более 60 млрд рублей вложат на Сахалине за 5 лет на расселение ветхого жилфонда
Интерфакс - Россиявчера в 02:12
Последние новости Сахалина на 8 июня: строительство жилья, пес прогнал медведя и солнечное затмение
Комсомольская правда - Сахалинвчера в 16:30