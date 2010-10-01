В Алтайском крае на поддержку семей с детьми от трех до семи лет направили 2,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, к концу июля ежемесячную выплату получили более 64 тысяч семей с 79 083 детьми.

Более 64 тысяч семей с детьми-дошколятами получили ежемесячную выплату

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