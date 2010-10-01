Общество
КП - БарнаулБолее 64 тысяч семей с детьми-дошколятами получили ежемесячную выплату
В Алтайском крае на поддержку семей с детьми от трех до семи лет направили 2,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, к концу июля ежемесячную выплату получили более 64 тысяч семей с 79 083 детьми.
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5844 обращения на ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет поступило в ДТСР г.Шахты
Шахтинские известия28 июля в 03:43
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Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
Единоборства
Боец UFC Валиев раскритиковал Яна за оскорбление Орловского
Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и экс-чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.
RT на русском вчера в 08:43
Экономика
Мантуров оценил снижение промпроизводства в РФ в 4-5%
Промпроизводство в России по итогам 2020 года может снизиться на 4–5% при сохранении июньской динамики или даже остаться примерно на уровне 2019 года, если не будет второй волны коронавируса.
Известия 02:27
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Армия и оружие
В Астрахани построили километровый мост через Волгу для бронепоезда
По легенде учений наплавной мост, выдерживающий нагрузку в 540 тонн, к сожалению, подвергнется массированному налету авиации противника, которому удастся вывести из строя несколько секций.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:49
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Единоборства
Чимаев и Фергюсон бросили вызов Макгрегору, Конор согласился
Как многие решили, это ответ на чей-то вызов. За вчерашний день Конору предложили бой два соперника: Тони Фергюсон и Хамзат Чимаев.
Allboxing.ru вчера в 22:29
Кино
Лиам Нисон задаёт жару в трейлере кровавого экшена «Честный вор»
Трейлер фильма «Честный вор» События в фильме «Честный вор» довольно предсказуемы: история построена на уже известной зрителям фабуле, применявшийся в таких кинокартинах с Лиамом Нисоном, как «Заложница», «Заложница 2», «Заложница 3», «Воздушный маршал», «Ночной беглец», «Пассажир» и «Снегоуборщик».
Фильм Про 02:20
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Религия
Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС 02:42
Происшествия
Сотрудника саратовского ГУ МЧС осудят за взятки от сотовых операторов
По версии следствия, с 1 декабря 2011 г. по 22 апреля 2019-го, подозреваемый, работая начальником отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи, получал от представителей филиалов трех сотовых операторов лично и через посредников деньги за размещение их станций и оборудования на объектах МЧС.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:07
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Шоу-бизнес
Памела Андерсон поделилась фото топлес со времен карантина
Lenta.ru вчера в 19:09
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
Происшествия
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Следственный комитет России после обнаружения в Санкт-Петербурге расчлененного тела рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) возбудил дело об убийстве.
Газета.Ru вчера в 05:47
Общество
Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август
В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Беглов назвал «поспешностью» принятие «закона о наливайках»
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал поспешным подписание закона, запрещающий заведениям площадью меньше 50 квадратных метров продавать алкоголь.
Новая газета 01:59
Происшествия
Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи
Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:55
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20
Политика
ЕС ввел новые санкции против России, Китая и КНДР из-за кибератак
В Официальном журнале ЕС говорится, что санкции введены против Алексея Минина, Алексея Моренеца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова.
RuNews24.ru вчера в 12:26
Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова
Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13