Общество

КП - БарнаулКП - БарнаулБолее 64 тысяч семей с детьми-дошколятами получили ежемесячную выплату

2 фото
В Алтайском крае на поддержку семей с детьми от трех до семи лет направили 2,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, к концу июля ежемесячную выплату получили более 64 тысяч семей с 79 083 детьми.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

5844 обращения на ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет поступило в ДТСР г.Шахты

Шахтинские известия28 июля в 03:43

Более 64 тысяч семей с детьми-дошколятами получили ежемесячную выплату

КП - Барнаул27 июля в 21:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
1,7K
Единоборства

Боец UFC Валиев раскритиковал Яна за оскорбление Орловского

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и экс-чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.
RT на русском вчера в 08:43
Экономика

Мантуров оценил снижение промпроизводства в РФ в 4-5%

Промпроизводство в России по итогам 2020 года может снизиться на 4–5% при сохранении июньской динамики или даже остаться примерно на уровне 2019 года, если не будет второй волны коронавируса.
Известия 02:27
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
615
Армия и оружие

В Астрахани построили километровый мост через Волгу для бронепоезда

По легенде учений наплавной мост, выдерживающий нагрузку в 540 тонн, к сожалению, подвергнется массированному налету авиации противника, которому удастся вывести из строя несколько секций.
Кривое-зеркало.ру вчера в 06:49
26
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
18
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
82
Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
24
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
618
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
99
Единоборства

Чимаев и Фергюсон бросили вызов Макгрегору, Конор согласился

Как многие решили, это ответ на чей-то вызов. За вчерашний день Конору предложили бой два соперника: Тони Фергюсон и Хамзат Чимаев.
Allboxing.ru вчера в 22:29
Кино

Лиам Нисон задаёт жару в трейлере кровавого экшена «Честный вор»

Трейлер фильма «Честный вор» События в фильме «Честный вор» довольно предсказуемы: история построена на уже известной зрителям фабуле, применявшийся в таких кинокартинах с Лиамом Нисоном, как «Заложница», «Заложница 2», «Заложница 3», «Воздушный маршал», «Ночной беглец», «Пассажир» и «Снегоуборщик».
Фильм Про 02:20
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
80
Религия

Володин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.
ТАСС 02:42
18
Происшествия

Сотрудника саратовского ГУ МЧС осудят за взятки от сотовых операторов

По версии следствия, с 1 декабря 2011 г. по 22 апреля 2019-го, подозреваемый, работая начальником отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи, получал от представителей филиалов трех сотовых операторов лично и через посредников деньги за размещение их станций и оборудования на объектах МЧС.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:07
1
Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
7
Шоу-бизнес

Памела Андерсон поделилась фото топлес со времен карантина

Lenta.ru вчера в 19:09
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
109
Баскетбол

«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче возобновленного сезона НБА

РИА Новости 00:49
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
704
Происшествия

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

Следственный комитет России после обнаружения в Санкт-Петербурге расчлененного тела рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) возбудил дело об убийстве.
Газета.Ru вчера в 05:47
1,4K
Общество

Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август

В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
1,4K
Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
2,1K
Общество

Беглов назвал «поспешностью» принятие «закона о наливайках»

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал поспешным подписание закона, запрещающий заведениям площадью меньше 50 квадратных метров продавать алкоголь.
Новая газета 01:59
15
Происшествия

Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи

Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:55
1
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
7
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20
Политика

ЕС ввел новые санкции против России, Китая и КНДР из-за кибератак

В Официальном журнале ЕС говорится, что санкции введены против Алексея Минина, Алексея Моренеца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова.
RuNews24.ru вчера в 12:26
83
Экономика

Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
555
Происшествия

Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова

Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное