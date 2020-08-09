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РБК
РБК

Более 65% избирателей проголосовали на выборах в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии проходят по всей стране 9 августа. По данным ЦИК, почти половина избирателей проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа, — 41,7%. Наивысшую явку при досрочном голосовании зафиксировали в Гомельской области, там на участки пришли 54,44%.В источнике
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РБК

Более 65% избирателей проголосовали на выборах в Белоруссии

РБК08:52
РИА Новости

На выборах президента Белоруссии проголосовали более 65% избирателей

РИА Новости08:45
ТАСС

Явка на выборах президента Белоруссии на 14:00 составила 65,19%

ТАСС07:59
Коммерсантъ

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 65%

Коммерсантъ08:24
Украина.ру

К 14:00 явка составила 65%. ЦИК Белоруссии рассказал, как голосуют регионы страны

Украина.ру08:13
Московский Комсомолец

Явка на выборах президента Белоруссии к середине дня составила 65,19%

Московский Комсомолец08:10
RT на русском

Явка на президентские выборы в Белоруссии превысила 65%

RT на русском08:06
КП - Беларусь

По данным на 14.00, в Беларуси проголосовало 65,19% избирателей

КП - Беларусь08:10

Резервы России в августе могут побить исторический рекорд

На начало 2020 года доля европейской валюты в российских резервах составляла 30,8%, доллара - 24,5%, золота - 19,5%. Управляющий директора рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин выразил уверенность, что уже на 7 августа международные резервы России могли достичь рекордной отметки, установленной в 2008 году, или даже превысить ее.
Ruposters.ru04:28
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Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
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Конаныхин объяснил, чем грозит человеку колонизация Марса

Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин объяснил, почему возможности человечества не безграничны, а также рассказал, как можно ускорить процесс освоения Марса и реально ли это при имеющихся технических возможностях современной космонавтики.
ПолитРоссия05:00