Более 65% избирателей проголосовали на выборах в Белоруссии
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Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей
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Явка на досрочных выборах президента Белоруссии составила 22,47%
В Белоруссии в день выборов наблюдаются проблемы со связью
Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
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Выборы президента Белоруссии проходят по всей стране 9 августа. По данным ЦИК, почти половина избирателей проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа, — 41,7%. Наивысшую явку при досрочном голосовании зафиксировали в Гомельской области, там на участки пришли 54,44%.В источнике
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