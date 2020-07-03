Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев заражения COVID-19. 2 июля в РФ было обнаружено 6 760 новых случаев, 1 июля – 6 556. В течение суток скончались 176 человек.

В России за сутки выявили 6718 новых случаев заражения коронавирусом

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Космос Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 – небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту.

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