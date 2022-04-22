ИнтерфаксБолее 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублейЕдиновременные выплаты в 10 тыс. рублей получили более 6 тыс. жителей Украины, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.ИнтерфаксРазмер единовременных выплат составляет 10 тыс. рублей.ТАССКак отметили в МЧС России, за один месяц работы пунктов выдачи было принято 6,5 тысячи заявлений.ФАНТакже с 20 апреля министерство доставило на Украину и в Донбасс свыше 700 тонн гуманитарной помощи.ТАССЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВТК ЗвездаГазета.RuРидусИзвестияФАНВечерняя МоскваНародные новостиКомсомольская правдаИА Красная ВеснаАпралПодробнее о событииБолее 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублейИнтерфакс22:37Россия выплатила более 60 млн рублей пенсионерам и бюджетникам на УкраинеТАСС22:08Самое цитируемоеМЧС: выплаты получили более 6 тыс. человек на освобожденных украинских территорияхИзвестия23:24Более шести тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплатыРИА Новости22:42Россия выплатила по 10 тыс. рублей более 6 тыс. украинских пенсионеров и бюджетниковФАН22:41МЧС России: люди с освобожденных территорий Украины получили единовременные выплатыТелеканал 360°00:26МЧС: Россия выплатила бюджетникам и пенсионерам на Украине более 60 млн рублейГазета.Ru22:25Показать ещёОценить342Поделиться