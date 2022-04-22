Будьте в Плюсе

Более 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублей

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получили более 6 тыс. жителей Украины, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.
Интерфакс
Размер единовременных выплат составляет 10 тыс. рублей.
ТАСС
Как отметили в МЧС России, за один месяц работы пунктов выдачи было принято 6,5 тысячи заявлений.
ФАН
Также с 20 апреля министерство доставило на Украину и в Донбасс свыше 700 тонн гуманитарной помощи.
ТАСС

Подробнее о событии

Более 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублей
Интерфакс22:37
Россия выплатила более 60 млн рублей пенсионерам и бюджетникам на Украине
ТАСС22:08
Самое цитируемое
МЧС: выплаты получили более 6 тыс. человек на освобожденных украинских территориях
Известия23:24
Более шести тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты
РИА Новости22:42
Россия выплатила по 10 тыс. рублей более 6 тыс. украинских пенсионеров и бюджетников
ФАН22:41
МЧС России: люди с освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты
Телеканал 360°00:26
МЧС: Россия выплатила бюджетникам и пенсионерам на Украине более 60 млн рублей
Газета.Ru22:25

Интересное

Депутат Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям для создания стимула развития фермерских рынков.
Российская газета01:30

Опубликовано видео укреплений нацбата «Айдар» на освобожденных территориях ЛНР

Корреспондент РИА Новости побывал на позициях украинских нацистов из батальона "Айдар" на освобожденных территориях Луганской народной республики и показал на видео, какие мощные укрепления были отстроены украинской стороной за много лет.
РИА Новости01:19

Россия получила полный список сотрудников СБУ по Херсонской области, включая диверсантов

Российские силовики получили сведения на весь состав Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, включая спецназовцев-диверсантов.
Lenta.ru20:30

Минобороны опубликовало кадры брошенных укрепленных позиций ВСУ с боевой техникой

Минобороны показало кадры брошенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепленного района с оставленной техникой.
Lenta.ru02:13

Белый дом увидел признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки ВС РФ

Соединенные Штаты видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам России.
ТАССвчера в 16:09

Секретарь СНБО Украины заявил, что Виктор Медведчук дал показания о своей работе в стране

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на многочисленных допросах в Службе безопасности Украины (СБУ) дал показания о своей работе и политической карьере.
Lenta.ru02:16

МИД Японии впервые с 2003 года назвал острова Южных Курил незаконно оккупированными РФ

Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями.
Lenta.ru22:16

Трамп заявил, что США находятся в самом опасном моменте в истории

Ранее Трамп заявил о том, что США находятся на пороге экономического кошмара.
Российская газета22:10

Аналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в России

На этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что в фазу структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса российская экономика войдет уже во втором — начале третьего квартала.
РБК23:30

Глава Чечни Кадыров прокомментировал слухи о своих планах убить президента Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что он якобы планирует убить президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru18:10