Будьте в Плюсе

Более 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублей

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получили более 6 тыс. жителей Украины, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.
Интерфакс
"За месяц работы пунктов выдачи принято 6500 заявлений. Выплаты получили более 6000 человек", - говорится в сообщении.
Интерфакс
Размер единовременных выплат составляет 10 тыс. рублей.
ТАСС
Отмечается, что МЧС России продолжает доставлять в Донбасс и на Украину гуманитарную помощь.
РИА Новости

Подробнее о событии

Россия выплатила более 60 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам на Украине
Вечерняя Москва23:17
Более 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублей
Интерфакс22:37
Более шести тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты
РИА Новости22:42
Россия выплатила по 10 тыс. рублей более 6 тыс. украинских пенсионеров и бюджетников
ФАН22:41
Россия выплатила более 60 млн рублей украинским пенсионерам и бюджетникам
News.ru22:57
МЧС: Россия выплатила бюджетникам и пенсионерам на Украине более 60 млн рублей
Газета.Ru22:25
Россия выплатила более 60 млн рублей пенсионерам и бюджетникам на Украине
ТАСС22:08

Интересное

Россия получила полный список сотрудников СБУ по Херсонской области, включая диверсантов

Российские силовики получили сведения на весь состав Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, включая спецназовцев-диверсантов.
Lenta.ru20:30

Посол РФ в США Антонов назвал серьезной ошибкой лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где проголосовали за лишение РФ статуса постоянного наблюдателя.
Lenta.ru22:49

«Известия»: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

Росавиация попросила авиакомпании подготовиться к полетам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).
РБК19:46

Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.
РИА Новости17:47

Американский полковник Мартин заявил о провале политики президента США Байдена на Украине

Президент США Джо Байдена допустил провал в своей политике в отношении Украины.
РИА Новости19:40

Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные»

В книгу включили формулировку о том, что южная часть Курил — это «принадлежащие Японии территории, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией».
Коммерсантъ22:25

DWN: ФРГ в 2022 году заплатит России рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро за нефть и газ

Германия в текущем году заплатит рекордные суммы за газ и нефть из России.
РИА Новости23:07

American Thinker: политика Байдена может грозить США «большой бедой»

Политика Джо Байдена стала причиной роста цен на энергоносители и «беспрецедентной» инфляции, при этом президент объявляет о поставках нефти из стратегических запасов в Европу.
Телеканал 360°21:23

Российские автоперевозчики попросили запретить поездки по стране грузовикам из Евросоюза

Решением ЕС от 8 апреля 2022 года в рамках пятого пакета санкций с 16 апреля компаниям из РФ запрещено перезвонить грузы по территории ЕС.
РИА Новостивчера в 13:11

Евсеев сообщил, как ВС РФ могут защитить Крымский мост от ракетного удара ВС Украины

Евсеев дал разъяснения относительно необходимых мер для защиты Крымского моста.
Yakutsk.ruвчера в 13:32