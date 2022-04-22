ИнтерфаксБолее 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублейЕдиновременные выплаты в 10 тыс. рублей получили более 6 тыс. жителей Украины, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.Интерфакс"За месяц работы пунктов выдачи принято 6500 заявлений. Выплаты получили более 6000 человек", - говорится в сообщении.ИнтерфаксРазмер единовременных выплат составляет 10 тыс. рублей.ТАССОтмечается, что МЧС России продолжает доставлять в Донбасс и на Украину гуманитарную помощь.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииРоссия выплатила более 60 миллионов рублей пенсионерам и бюджетникам на УкраинеВечерняя Москва23:17Более 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублейИнтерфакс22:37Более шести тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплатыРИА Новости22:42Россия выплатила по 10 тыс. рублей более 6 тыс. украинских пенсионеров и бюджетниковФАН22:41Россия выплатила более 60 млн рублей украинским пенсионерам и бюджетникамNews.ru22:57МЧС: Россия выплатила бюджетникам и пенсионерам на Украине более 60 млн рублейГазета.Ru22:25Россия выплатила более 60 млн рублей пенсионерам и бюджетникам на УкраинеТАСС22:08Показать ещёОценить53Поделиться