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Более 6 тыс. жителей Украины получили выплаты от МЧС РФ в размере 10 тыс. рублей

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получили более 6 тыс. жителей Украины, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.
Интерфакс
Размер единовременных выплат составляет 10 тыс. рублей.
ТАСС
Как отметили в МЧС России, за один месяц работы пунктов выдачи было принято 6,5 тысячи заявлений.
ФАН
Также с 20 апреля министерство доставило на Украину и в Донбасс свыше 700 тонн гуманитарной помощи.
ТАСС

Подробнее о событии

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