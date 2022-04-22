Мурадов подчеркнул, что именно панический страх толкает киевских политиков, среди которых уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, тиражировать различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей.
С учетом роста цен на жилье депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме готовят законопроект о повышении лимитов налогового вычета как минимум в два раза, рассказала газете первый заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.