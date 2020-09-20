В столице в рамках пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции привили более 700 человек, более 60 тысяч человек хотят поучаствовать в исследовании, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что прошедшие вакцинацию добровольцы чувствуют себя хорошо.