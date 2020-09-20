Более 700 добровольцев прошли вакцинацию от коронавируса в Москве
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В столице в рамках пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции привили более 700 человек, более 60 тысяч человек хотят поучаствовать в исследовании, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что прошедшие вакцинацию добровольцы чувствуют себя хорошо.В источнике
Подробнее о событии
Более 700 москвичей приняли участие в исследовании вакцины от COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:24
Собянин: Более 60 тыс. человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса
Агентство Москва01:26
Испытать вакцину от COVID-19 готовы более 60 тысяч добровольцев — Собянин
ИА Красная Веснавчера в 17:24