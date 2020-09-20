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РИАМО
РИАМО

Более 700 добровольцев прошли вакцинацию от коронавируса в Москве

В столице в рамках пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции привили более 700 человек, более 60 тысяч человек хотят поучаствовать в исследовании, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что прошедшие вакцинацию добровольцы чувствуют себя хорошо.В источнике
Подробнее о событии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более 700 москвичей приняли участие в исследовании вакцины от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:24
Коммерсантъ

В Москве на испытания вакцины от COVID-19 записались более 60 тыс. человек

Коммерсантъ01:56
Агентство Москва

Собянин: Более 60 тыс. человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса

Агентство Москва01:26
ТАСС

В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса

ТАСС01:33
Эхо Москвы

В Москве более 60 тысяч добровольцев подали заявку на испытания вакцины от коронавируса

Эхо Москвы01:33
ИА Красная Весна

Испытать вакцину от COVID-19 готовы более 60 тысяч добровольцев — Собянин

ИА Красная Веснавчера в 17:24
Интерфакс

От коронавируса в Москве привились более 700 добровольцев

Интерфакс18 сентября в 15:23

Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Минск, 20 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.
Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд
REGNUM08:40
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Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings08:59

Лэмпард: «Вернер помог „Челси“ подписать Хаверца»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что нападающий Тимо Вернер помог лондонскому клубу подписать Кая Хаверца.Я смог поговорить с Каем только после его официального перехода в клуб.Я следил за его игрой, но к тому времени в команде уже был Вернер.
Soccer.ru02:12

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Высокая стоимость отечественных лекарств от COVID-19 объясняется большим спросом, при этом еще нужно доказать эффективность данных препаратов и не позволять распространять их бесконтрольно, заявили опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты.
Live2401:18
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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