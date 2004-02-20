Общество

ПензаСМИПензаСМИБолее 70 человек заразились коронавирусом в России за сутки

За сутки на территории России выявлен еще 71 больной коронавирусом. Соответствующую информацию озвучил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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В России за сутки коронавирусом заболел ещё 71 человек

Газета Кемерова04:39

Более 70 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве

МР7.ру02:46

71 человек заразился коронавирусом в России за сутки

Peterburg2.ru03:04

Более 70 человек заразились коронавирусом в России за сутки

ПензаСМИ02:59
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Общество

АТОР не рекомендует аннулировать туры самостоятельно

Решение туриста аннулировать тур самостоятельно даже в условиях пандемии коронавируса может трактоваться как односторонний отказ от договора, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 07:24
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
Гаджеты

Складной смартфон Huawei Mate Xs оценен в 200 тысяч рублей

Megaobzor.com 05:03
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Происшествия

Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
News.ru 07:15
Общество

Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Известия 07:15
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова с детьми возвращается в Москву из Майами

Судя по всему, модель, наконец, решила вопрос с возвращением в Москву, так как ее с мужем и детьми заметили в аэропорту Майами.
МонаВиста вчера в 12:48
Здоровье

Минздрав не исключил изменение закона о допуске лекарств на рынок

Российское законодательство в части доступа на рынок новых лекарств может быть пересмотрено на фоне распространения коронавируса.
Известия 07:37
Политика

Кремль одобрил слежку через телефон за подозреваемыми в коронавирусе

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, насколько законно следить за гражданами через телефон для реализации мероприятий по предупреждению распространения пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 05:51
Игры

Модель Марио удалили из Dreams после жалобы Nintendo

Игромания.ру 04:14
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Среди мер поддержки, о которых Баженов просит кабинет: глава НТС предложил до конца 2020 года приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ: государство выплачивало компаниям часть компенсации за то, что они не повышали цены и недополучали доходы.
РБК 07:00
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Общество

Минздрав запустит серийное производство тестов на коронавирус

Серийное производство тестов для определения коронавируса нового типа будет запущено на текущей неделе, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
Газета.Ru 06:17
Происшествия

В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом

Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
REGNUM 06:31
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Происшествия

Мосгорсуд отказался выпускать Пола Уилана из СИЗО

Мосгорсуд в понедельник еще на полгода оставил под арестом обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:12
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Авто

Skoda объявила российские цены на новый Skoda Rapid

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
Автоновости дня 03:38
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 07:29
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на повторных президентских выборах

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье повторных президентских выборах.
Известия 03:54
Авто

Аналитики выяснили причину популярности внедорожников в РФ

Почти 65% автомобилистов в России предпочитают кроссоверы и внедорожники, выяснили в ходе опроса аналитики «Автостата», 21 марта сообщает пресс-служба агентства.
Красная весна 21 марта в 13:27
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