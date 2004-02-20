За сутки на территории России выявлен еще 71 больной коронавирусом. Соответствующую информацию озвучил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Более 70 человек заразились коронавирусом в России за сутки

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