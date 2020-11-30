Более 70% граждан Украины выступили против выполнения обязательств страны перед МВФ
Против обязательств команды Зеленского перед МВФ повысить цены на газ высказались 74,1% опрощенных. В июле недовольных было 61,3%. Против реформы здравоохранения выступили 71,4% (52,5% – в июле).В источнике
Подробнее о событии
Стали известны результаты опроса украинцев относительно обязательств их страны перед МВФ
ИА Новороссиявчера в 08:46
Показать все источники
Более 70% граждан Украины выступили против выполнения обязательств страны перед МВФ
Новый Деньвчера в 07:48