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Более 70% граждан Украины выступили против выполнения обязательств страны перед МВФ

Новый День
Против обязательств команды Зеленского перед МВФ повысить цены на газ высказались 74,1% опрощенных. В июле недовольных было 61,3%. Против реформы здравоохранения выступили 71,4% (52,5% – в июле).В источнике
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ИА Новороссия

Стали известны результаты опроса украинцев относительно обязательств их страны перед МВФ

ИА Новороссиявчера в 08:46
Новый День

Более 70% граждан Украины выступили против выполнения обязательств страны перед МВФ

Новый Деньвчера в 07:48
REGNUM

Опрос: более 70% жителей Украины выступают против выполнения требований МВФ

REGNUMвчера в 07:05
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Некоторые российские пенсионеры получат выплаты за январь в декабре

Москва, 1 декабря 2020, 01:03 — REGNUM Некоторым российским пенсионерам выплаты за январь будут произведены в декабре этого года, сообщила 30 ноября заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».
REGNUM17:03

Рубль теряет драйверы роста

В прошлый вторник пара доллар-рубль жирной свечой пробила поддержку в районе 76 руб. за доллар и, казалось, пойдет штурмовать следующую отметку, которую мы ранее называли как стратегическую цель укрепления рубля — 75 руб. за доллар.
Инвест-Форсайт20:24

Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

Председатель регионального отделения партии пенсионеров за справедливость Валерий Громов рассказал в беседе с МК, какую зарплату получает избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская.
РИА Новости18:09

Netflix обязали назвать сериал «Корона» художественным вымыслом

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден обратился к создателям сериала Корона и потоковому сервису Netflix с просьбой уточнить, что события, показанные в сериале, являются художественным вымыслом, а не достоверным изложением фактов.
Inc-news.ru17:22

Путин внес в Госдуму проект о запрете для госслужащих иметь второе гражданство

Президент России Владимир Путин в развитие норм Конституции страны внес в Госдуму законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.
Известиявчера в 09:42

Глава СПЧ взял на контроль проверку полиции в детском хосписе «Дом с маяком» в Москве

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что возьмет дело с проверкой столичного детского хосписа «Дом с маяком» на контроль, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».
РИАМО29 ноября в 08:20

В Уфе меняют исполняющего обязанности мэра

Сегодня, 30 ноября, депутаты Горсовета Уфы определились с кандидатурой временно исполняющего обязанности главы администрации города, планируется назначить на этот пост заместителя мэра Рустема Газизова.
РБК Уфавчера в 12:47