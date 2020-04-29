Более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, так как не получили адекватной помощи от государства, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

с чего всё началось

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс". По его словам, такая динамика связана с отсутствием соответствующей поддержки со стороны государства.

Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

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