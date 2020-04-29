В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

с чего всё началось

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости". Брико рассказал, что российские врачи публикуют в сети имена своих коллег, которые умерли во время пандемии.

Более 70 медиков в России умерли от коронавируса

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