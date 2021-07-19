Хотя у части россиян, несмотря на пандемию, улучшилось материальное положение, желание экономить не пропало. По данным NielsenIQ, более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса.
Председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член Центрального Совета Движения поддержки Флота Сергей Пономарёв вновь поднял тему увековечивания памяти защитников южного Сахалина во время русско-японской войны 1904 - 1905 годов.
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне опасений относительно распространения штамма "дельта" коронавируса, свидетельствуют данные торгов.