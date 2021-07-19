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Экономика

Более 70% россиян экономят из-за роста цен на повседневные товары

Россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен в магазинах.
Lenta.ru
По подсчетам компании, 71% россиян продолжают экономить.
РБК
В частности, 68% ограничивают себя в тратах на развлечения вне дома, 67% — в покупке одежды, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.
РБК
Каждый третий респондент заявил, что обеспокоен подорожанием товаров повседневного спроса.
Ведомости

С чего всё началось

Граждане готовы меньше тратить на еду и одежду

Хотя у части россиян, несмотря на пандемию, улучшилось материальное положение, желание экономить не пропало. По данным NielsenIQ, более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса.
Коммерсантъ17:35

Подробнее о событии

Более 70% россиян экономят из-за роста цен на повседневные товары

Ведомости04:57

Аналитики оценили долю экономящих деньги на развлечениях и еде россиян

Forbes04:41

Граждане готовы меньше тратить на еду и одежду

Коммерсантъ17:35

Почти 70% россиян заявили, что экономят на развлечениях, одежде и походах в кафе

ТАСС03:36

Россияне стали тратить меньше денег из-за роста цен в магазинах

News.ru03:30

Россияне стали больше экономить из-за роста цен в магазинах

РБК02:32

Россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен

Lenta.ru04:04
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