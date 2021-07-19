Хотя у части россиян, несмотря на пандемию, улучшилось материальное положение, желание экономить не пропало. По данным NielsenIQ, более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса.

Коммерсантъ 17:35