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Более 70% россиян останутся без новогоднего корпоратива в этом году

Эксперты сервиса по поиску вакансий «Работа. ру» провели исследование и выяснили число россиян, планирующих новогодний корпоратив.
ФАН
Еще 12% опрошенных решили самостоятельно устроить праздник с коллегами.
Российская газета
Только 16% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива.
РИА Новости
В исследовании приняли участие 5 тыс. человек.
Газета.Ru

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У большинства россиян не будет новогоднего корпоратива
Общественная служба новостей03:06
Большинство россиян останется без новогоднего корпоратива, показало исследование Работы.ру
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Большинство российских работодателей откажутся от новогоднего корпоратива
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75% россиян в этом году останутся без новогодних корпоративов
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