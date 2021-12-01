По словам Захаровой, одним из ярких проявлений непринятия минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где, по данным официального представителя МИД РФ, находятся порядка 125 тыс. украинских военнослужащих.
"Роснано" перевело средства для выплаты последнего купона и погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд рублей, сообщил Национальный расчетный депозитарий на своем сайте и подтвердила госкомпания на ленте раскрытия и в отдельном комментарии.