КоммерсантъБолее 70% россиян считают инвестиции в недвижимость более выгодными, чем вкладыБольшинство россиян (72%) считают покупку недвижимости более выгодным способом вложения средств, чем банковский вклад, следует из результатов опроса, проведенного ДОМ.РФ и ВЦИОМ.ТАССИз 77% россиян 49% вложились бы в покупку жилья, 21% — в земельный участок, 7% — в коммерческую недвижимость.КоммерсантъДругими способами вложений стали золото (16%), сберегательный вклад (15%), автомобиль (14%), ценные бумаги (12%), валюта (7%), криптовалюта (6%) и драгоценные камни (5%).ТАССИсследование также показало, что 72% респондентов считают вложения в жилье выгоднее банковских вкладов (полтора года назад так считали 66%).ИнтерфаксЧитать далееСвернутьЦентр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)Центр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)Комсомольская правдаРоссийская газетаБизнес ФМ Санкт-ПетербургFBM.ruSIA.ruDOMEX-НедвижимостьCottage.ruСтроительство.RUНовые ИзвестияРБКПодробнее о событииРоссияне предпочитают покупку недвижимости банковским вкладамРоссийская газета10:57ВЦИОМ: россияне считают вложения в недвижимость выгоднее депозитовНовые Известия08:38Жилье названо наиболее выгодным способом вложения денегDOMEX-Недвижимость03:43Большинство россиян назвали лучшим способом вложения денег покупку жильяРИА Новости05:14Более 70% опрошенных россиян считают вложение в жилье выгоднее банковских вкладовТАСС04:44Более 70% россиян считают инвестиции в недвижимость более выгодными, чем вкладыКоммерсантъ08:03Россияне назвали жилье наиболее выгодным способом вложения денегРБК02:57Показать ещёОценить42Поделиться