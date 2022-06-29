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Более 70% россиян считают инвестиции в недвижимость более выгодными, чем вклады

Большинство россиян (72%) считают покупку недвижимости более выгодным способом вложения средств, чем банковский вклад, следует из результатов опроса, проведенного ДОМ.РФ и ВЦИОМ.
ТАСС
Из 77% россиян 49% вложились бы в покупку жилья, 21% — в земельный участок, 7% — в коммерческую недвижимость.
Коммерсантъ
Другими способами вложений стали золото (16%), сберегательный вклад (15%), автомобиль (14%), ценные бумаги (12%), валюта (7%), криптовалюта (6%) и драгоценные камни (5%).
ТАСС
Исследование также показало, что 72% респондентов считают вложения в жилье выгоднее банковских вкладов (полтора года назад так считали 66%).
Интерфакс

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