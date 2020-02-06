Экономика

REGNUMREGNUMБолее 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось

Покупки, кредиты и вклады

Четверть россиян считают нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 23%. Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения — 58%, по сравнению с началом прошлого года эта доля уменьшилась на 3 п.п. (61% в январе 2019 года).
ВЦИОМ02:59

Подробнее о событии

Россияне решили экономить

Lenta.ru07:52

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

REGNUM02:51

Опрос: Большинство россиян предпочитают экономить

Росбалт05:21

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Вести.Ru04:33

ВЦИОМ: Россияне предпочитают не брать сейчас кредиты и делать крупные покупки

Piter.tv04:16

Покупки, кредиты и вклады

ВЦИОМ02:59

Большинство россиян предпочитают экономить и не брать кредиты

Общественное телевидение России06:24
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Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

Тимошенко заняла место спикера во время стычки в Верховной раде

РБК 08:00
Общество

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
РБК 07:40
Политика

Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии

В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Политическая Экспертиза 06:47
Спорт

Солдатова опровергла попытку суицида

Газета.Ru 08:17
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию на ноге

Известная певица Анна Семенович рассказала поклонникам, что на днях перенесла небольшую операцию на ноге.
Экспресс газета 00:40
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Общество

Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль

Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 08:20
Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Экономика

OMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год

Вестник Кавказа 01:55
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
РБК 04:41
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России 05:32
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

На пленарном заседании в четверг Володин отметил, что до революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.
РИА Новости 05:34
Политика

Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки

Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
РБК 07:56
Общество

В Москве скончался сын первого президента Киргизии

На 44-м году жизни в Москве скончался сын первого президента Киргизии Айдар Акаев, сообщает 6 февраля издание 24. kg со ссылкой на приближенных к семье Акаева.
REGNUM 00:53
Авто

АвтоВАЗ запустит сборку обновленной Lada Largus

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал тестовую сборку автомобилей обновленной модели Largus, рассказал портал «За рублем».
Компания 03 февраля в 05:44
Происшествия

Пенсионер из Владивостока обвиняется в госизмене

69-летний Виктор Королев обвиняется в госизмене. Дело о продлении его ареста в закрытом режиме рассматривает Лефортовский суд Москвы.
Вести.Ru 07:26
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru 06:08
Происшествия

Во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева

Дождь 04 февраля в 03:24
Авто

На продажу выставлен «Запорожец» за 1 млн рублей

Под капотом находится двигатель объемом 1,2 литра с отдачей 45 л.с. В свое время модель было очень популярной и производилась в период с 1979 по 1994 гг. Ранее появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-21099 практически с нулевым пробегом.
CarsWeek.ru 02:04
Культура

Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран

Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.
Обозреватель Врн 04 февраля в 11:03
Общество

Ургант объявил выговор автору шутки про Роскосмос

РИА Новости 04:06
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Космос

16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу

В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Научная Россия 04 февраля в 01:33
Происшествия

В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.
Газета.Ru 07:18
Здоровье

Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю

Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Эхо Москвы 05:03
Шоу-бизнес

Комик показал Анну Седокову без фотошопа

Популярную певицу Анну Седокову не раз уличали в использовании фотошопа.
Вечерний курьер 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
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